NRJ désormais disponible sur Waze

Pour proposer une expérience numérique de qualité, NRJ intègre, dès aujourd'hui, la radio digitale NRJ Waze à l'application. "La richesse et le savoir-faire éditorial du groupe NRJ, alliés à la puissance du réseau Waze permettront à de nombreux automobilistes connectés de profiter pleinement de la radio digitale NRJ Waze et d'écouter tous les hits n°1 sur leur trajets" explique le groupe qui rappelle qu'avec plus de 560 millions de sessions d'écoutes enregistrées en 2018 et 273 millions d'heures d'écoutes, il se positionne comme le premier groupe privé de radios digitales en France.