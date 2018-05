NRJ désormais diffusée sur l'île Maurice

"Les Mauriciens n’en pouvaient plus d’attendre, on avait tous les jours des questions sur notre diffusion en FM, on est vraiment super excités par ce nouveau relai de diffusion, qui va permettre à NRJ Maurice d’être encore plus facilement accessible et de rapidement devenir une radio incontournable ici", a expliqué Gary Poonoosamy, animateur du 5-9 sur NRJ Maurice. Patrick Lauret, responsable de la station a ajouté : "on sent qu’il y a une vraie effervescence autour de la marque NRJ à Maurice. Les Mauriciens sont friands des artistes internationaux et des marques qui ont un vrai dynamisme".

NRJ est désormais la seule station radio à être diffusée en FM sur Maurice, Mayotte et La Réunion.