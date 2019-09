NRJ célèbre sa rentrée avec une nouvelle campagne

Billie Eilish, Jonas Brothers, Taylor Swift, Shawn Mendes, Ed Sheeran, Maroon 5, Dua Lipa, DJ Snake, Martin Garrix, Aya Nakamura, Angèle, Dadju, Gims, Big flo et Oli, Soprano, Jain, Kendji Girac... Jenifer dansent sur NRJ au rythme de "Bad Guy”"de Billie Eilish, "Summer Days" de Martin Garrix et "Giant" de Calvin Harris. Une campagne TV et cinéma ainsi qu'un déploiement sur le digital (Instagram, Snapchat, TikTok, Youtube, Facebook, Twitter...) pour rappeler que NRJ est aussi la première radio de France sur les enceintes connectées à commande vocale.

Quatre spots de 15 secondes seront diffusés jusqu’au 18 octobre (en TV sur les chaînes TF1, NRJ12, RMC Découverte, MTV, NRJ Hits et Game One et au au cinéma dans l’ensemble des salles du réseau Kinépolis et au Grand Rex à Paris).





Sur le digital, cette campagne se matérialise par la diffusion du spot sur nrj.fr, les applis NRJ, NRJPlay.fr, NRJ Play sur box, sur les réseaux sociaux et la chaine YouTube. Des Gif issues des spots seront disponibles pour habiller vos messages sur Twitter, Messenger et whatsApp. Des stickers issus du spot seront également disponibles sur Instagram. Enfin, NRJ annonce le lancement du challenge "Joue NRJ" sur Tiktok ce lundi 23 septembre pour inviter les utilisateurs à danser en moins de 3 secondes.