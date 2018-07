NRJ annonce le retour de Cauet de 17h à 20h

"C’est un nouveau départ pour NRJ et Cauet et nous sommes heureux de nous retrouver. Ce choix permet à NRJ d’élargir son offre de contenu et de divertissement. Aucun autre animateur n’a autant de talent et d’expérience pour incarner ce nouveau rendez-vous" a expliqué Morgan Serrano, directeur des Programmes NRJ Group. Blagues, humour, défis, musique, interactivité…voilà pour les ingrédients de cette quotidienne.