NRJ Group soutient la sortie de "Tous Unis : le pouvoir des fleurs 2020"

NRJ Group est fier de soutenir l’initiative de cette collégiale et la sortie de ce single, distribué par Columbia, un label Sony Music France et dont les recettes seront reversées à l’Institut Pasteur, pour la recherche, pour la santé, pour demain. Laurent Voulzy, Amir, Aloïse Sauvage, Bilal Hassani, Boulevards des Airs, Claudio Capéo, Philippine, Alliel, Lola Dubini, Ridsa, Trois Cafés Gourmands, Keen V, Ofenbach, Soolking, Black M, Hatik et Wejdene ont tous répondu présents.

Dès ce vendredi, le titre sera dévoilé et diffusé sur les antennes du groupe NRJ Group (NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons) et sur toutes les plateformes.