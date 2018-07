NRJ Group : le pôle Radio affiche une baisse de 4.0%

Le pôle Radio affiche une baisse de 4.0% de son chiffre d’affaires qui s’établit à 111.7 M€. Après une baisse au 1er trimestre 2018, l’activité Radio en France (ex "MME") enregistre au 2e trimestre une stabilisation de son chiffre d’affaires. Selon la dernière vague Médiamétrie (avril-juin 2018), NRJ Global se positionne comme première régie radio de France sur les moins de 50 ans et chaque jour plus de 11.3 millions d’auditeurs se divertissent grâce aux radios du Groupe. Sur la cible des 25-49 ans, NRJ Group rassemble le plus grand nombre d’auditeurs chaque jour avec près de 4.9 millions d’auditeurs et enregistre une PDA de 17.2%