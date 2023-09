NRJ Global et Marvilla Parks ont fait danser les vacanciers

L'équipe NRJ Extravadance était présente en DJ set électro. Pendant 2 heures, le camping s'est transformé en un dancefloor. Les DJ Nostalgie Dance Collector ont quant à eux fait danser les vacanciers au son des grands tubes disco, dance 80 et 90 : une source inépuisable de morceaux intemporels qui traversent les générations. Ces soirées ont permis aux vacanciers de se replonger dans l'ambiance musicale mythique de ces décennies Marvilla Parks...

Tout au long de cette tournée estivale, des DJ de NRJ et Nostalgie ont fait le déplacement pour réaliser des mixes en direct, assurant ainsi l'ambiance à chaque événement. Des cadeaux exclusifs ont également été distribués aux clients présents, ajoutant une touche de convivialité et de partage à ces soirées.