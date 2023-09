NRJ Global crée le collectif "Jean-Paul"

Afin de stimuler cette créativité, le collectif s’appuie sur une vingtaine de collaborateurs. Il est enrichi par la diversité de ses membres et prend son sens en incluant à la fois les talents issus de NRJ Global, associés à ceux des expertises complémentaires du Groupe NRJ. Toute la valeur ajoutée de ce collectif réside dans sa capacité à coproduire ses projets en y impliquant ses partenaires media, agences et annonceurs.

"Le nom de Jean-Paul pour ce collectif a été une évidence pour les équipes. Nous sommes partis de la genèse du groupe, fondé par un homme visionnaire et pionnier. Jean-Paul Baudecroux est l’incarnation la plus juste et la plus pertinente pour ce collectif" assure Anne-Sophie Nectoux directrice générale de NRJ Global, en charge du pôle annonceurs et des solutions créatives.