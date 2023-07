"NRJ Ed Banger" : la nouvelle radio digitale de NRJ

Héritier direct de la génération French Touch, le label Ed Banger, porte des artistes comme Justice, Cassius, BreakbotMr. Oizo, Uffie, DJ Mehdi et beaucoup d’autres. Pour la première fois, le label s’associe à une radio pour lancer la programmation de ses artistes sur une radio digitale.

Avec "NRJ Ed Banger", les auditeurs pourront écouter à n’importe quel moment de la journée et sur tous les supports web et applications les sons incontournables de leurs artistes électro préférés, faisant partie du label musical du DJ et producteur incontournable Pédro Winter.