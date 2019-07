NRJ Belgique redevient leader sur les 12-24 ans

Après une tendance à la baisse sur la période septembre-décembre, NRJ remonte à 5.8% contre 5.1% de PDM (vague 2018-5 septembre-décembre). Sur son cœur de cible 12-34 ans, NRJ progresse fortement en passant de 11.1% à 16% de PDM dans cette dernière vague. Elle se place en numéro 2 sur cette cible, à 3.2 points de Radio Contact (lire ICI ). Du côté de la durée d’écoute, elle est également en hausse de 15 minutes et arrive à 97 minutes. La radio est désormais écoutée par 342 460 auditeurs. Plus globalement, cette vague d’audience crédite NGroup d’une audience globale de 931 231 auditeurs par jour. NRJ, Nostalgie et Chérie FM atteignent ensemble une part de marché de 22.1% de PDM.