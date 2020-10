NRJ Belgique : "Les Fous du Soir" se mobilisent pour la cause animale

Les animateurs vont pédaler pour récolter des fonds. À l'occasion de la journée mondiale des animaux (ce 4 octobre), toute l'équipe de l'émission recevra Sébastien De Jonge, coordinateur du refuge et nouveau papa de Fiona qui viendra présenter la chienne à Olivier et Audrey. "Sans Collier" est une association active dans la protection animale depuis 1972, qui possède son propre refuge pour animaux. Chaque année, ce sont plus de 1.500 animaux qui sont sauvés par le refuge. Durant l'émission, Fiona sera traitée comme une véritable star avec des friandises à volonté... Olivier et Audrey enchaîneront les kilomètres sur un vélo d'appartement afin de récolter des fonds pour le refuge. Plus il y aura de kilomètres, plus il y aura d'argent.