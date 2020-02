Municipales à Dijon : K6FM en direct sur Public Sénat

Fabrice Aubry abordera l'historique de la politique locale, le bilan du maire sortant, les forces en présence autour d'extraits d’interviews politiques réalisées ces derniers jours sur K6FM et évoquera les derniers sondages… Le journaliste interviendra dans "Bonjour chez vous", la matinale de Public Sénat est présentée par Oriane Mancini, en partenariat avec Les Indés Radios sur le canal 13 de la TNT et sur les différentes Box.

Bien ancrée dans le paysage dijonnais depuis maintenant 12 ans, K6FM est une radio de proximité qui propose chaque jour 12 flashs d’infos locales et de nombreuses chroniques autour de la vie dijonnaise. La radio est écoutée par plus de 40 000 auditeurs fidèles à Dijon, et dispose d’un site internet et d’une application gratuite avec l’info de Côte-d’Or en temps réel.