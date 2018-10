Mouvement de grève à Radio France : plusieurs antennes perturbées

Les programmes en direct de trois stations du groupe public - France Inter, France Bleu et France Culture - sont remplacés par un programme musical à la suite d’appels des syndicats CGT et Sud à manifester contre la "casse des services publics et des droits sociaux". L’antenne de France Inter devrait rester perturbée jusqu’à minuit.

La diffusion restait normale sur franceinfo, Mouv, Fip et France Musique en début d’après-midi.

Une nouvelle occasion pour les humoristes de France Inter de se moquer de leurs patrons dans un nouvel épisode

"Aujourd’hui, Guy Lagache affronte sa première grève à Radio France", explique-t-il dans un nouveau clip diffusé sur le site web de la station et les réseaux sociaux. "Sibyle Veil tiendra-t-elle le choc ?".