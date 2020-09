Mouv' veut insuffler de l'humeur positive

Cette saison 2020-2021 sera notamment marquée par l'événement "Hip Hop Symphonique", une création unique reposant sur les grands titres du registre du rap français, arrangés, réorchestrés et rejoués en live par les artistes, accompagnés de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et de The Ice Kream. L’événement sera une nouvelle fois entièrement bilingue soit chansigné et traduit en langue des signes en collaboration avec la Délégation à l’Égalité des Chances de Radio France et la Fondation pour l’Audition. La cinquième édition de "Hip Hop Symphonique", en coproduction avec l’Adami, se tiendra le 7 novembre 2020 à l’Auditorium de Radio France. La programmation sera bientôt connue.