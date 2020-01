Mouv' en direct du lycée des Métiers de Valence

D'abord, les lycéens participeront, ce jeudi à 14h, à un atelier pédagogique présenté par les animateurs, accompagnés des équipes techniques. À cette occasion, ils découvriront les différents métiers qui concourent à la réalisation d'une émission de radio, participeront à l'écriture des chroniques et prépareront leurs interventions sur l'antenne. L'émission "Debattle" sera enregistrée ce jeudi de 16h30 à 17h30 puis diffusée à 19h Tanguy Blum, Amelle Zaïd et JP Zadi seront au lycée des Métiers Algoud-Laffemas pour débattre à l'antenne avec les lycéens. Ils échangeront autour d’un sujet choisi en concertation avec les élèves, en amont de cette journée spéciale. L'émission sera diffusée à l'antenne le soir-même, de 19h à 20h.



Enfin, le lendemain matin de 6h à 9h, Morgan, Virginie, DJ First Mike, Ngiraan, Gianni et le journaliste matinalier Faouzi, présenteront la matinale "Coffee Show" en direct du lycée, avec la participation des élèves dès 6h.