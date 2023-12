Mistral FM lance "Solutions d'ici" son nouveau podcast

Pour leur première collaboration, Mistral FM et ENGIE Solutions proposent à leurs auditeurs de découvrir les solutions innovantes et pratiques qui leur permettront de devenir des acteurs clés de la transition vers une énergie plus propre et durable. La transition énergétique est un enjeu majeur de notre époque, et le Sud et le Var regorgent à eux seuls, de nombreuses opportunités locales pour transformer les modes de consommation et de production d'énergie. Que les auditeurs soient propriétaires d'une maison, locataires d'un appartement ou simplement curieux d'en savoir plus sur les technologies énergétiques émergentes, cette émission est faite pour eux.