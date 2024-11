Metropolys s’associe au LOSC pour célébrer ses 80 ans

Metropolys met les bouchées doubles pour marquer cet événement mémorable. De 12h à 14h30, les supporters et les familles pourront participer à diverses animations. Au programme : quiz interactifs, blind-tests musicaux et rencontres avec des légendes du LOSC. Ce sera l’occasion pour les fans de revivre les grandes heures du club et de partager des souvenirs inoubliables avec leurs héros.

L’après-midi prendra une dimension sportive avec le match très attendu entre Lille et Rennes, coup d’envoi à 15h. Une rencontre qui promet des frissons et une ambiance survoltée dans les tribunes du stade.

Après les émotions du terrain, place à la musique. À partir de 17h15, Martin Solveig prendra les platines pour un set exclusif, transformant le parvis en piste de danse géante.