Merlin, l'enceinte intelligente et solidaire pour les enfants

Design rétro pensé pour suivre les enfants en grandissant, hyper costaud et avec une qualité d’écoute optimale, Merlin est une idée de cadeau utile, intelligent et durable (tout est réparable) pour Noël. Merlin est une petite enceinte nomade conçue pour accompagner les enfants de 3 à 12 ans dans tous les moments de leur vie, grâce à plus de 350 pépites audio par an, sélectionnées auprès des meilleurs éditeurs jeunesse, service public compris (Bayard, Radio France, Arte, Billy the Cast, Hatier, Belin, Didier Jeunesse, Milan...).

Merlin propose un répertoire unique et évolutif, soigneusement choisi pour son excellence et sa diversité : récits, contes musicaux, documentaires, méditation, comptines, actualités... et des nouveautés tous les mois à écouter sans modération.