Merlin (La Chouette Radio) fait son entrée dans les écoles

Aujourd’hui, Merlin et Belin Éducation décident d’allier leurs savoir-faire pour une expérience pédagogique et audio inédite et "clé en main" autour de 6 textes d’auteurs emblématiques du catalogue Boussole : Athéna de Viviane Koenig, La Soupe au Caillou, Le Grand Méchant Tigre de Céline Lavignette-Ammoun pour le cycle 2 ; Le Roi Arthur de Viviane Koenig, Ali Baba, et Mademoiselle Alice et le cinéma de Sandrine Beau pour le cycle 3.

Un kit pédagogique à destination des enseignants de primaire, accessible en ligne gratuitement, accompagne l’exploration de chaque texte, propose des éclairages pédagogiques ainsi que des fiches d’activités pour les élèves...