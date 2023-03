Mélissa Poupart élue présidente de la Ferarock

"C’est un vrai honneur et une marque de confiance de la part de toutes les radios Ferarock d’avoir été nommée représentante de notre fédération, au nom de Radio Béton (93.6 FM à Tours). Au conseil d’administration depuis 2017, j’ai pu voir de près les évolutions de la Ferarock en même temps que l’arrivée de la nouvelle équipe salariée. J’ai ainsi hâte de les accompagner à l’amplification des actions de promotion des artistes émergents, dans la valorisation et le développement du rôle structurant de nos radios associatives au sein des filières de la musique et des médias et dans leur reconnaissance d’utilité sociale en tant que radios de découvertes musicales. Enfin, en tant que femme, impliquée dans la défense des droits des droits des femmes et minorités de genre, j’aurais à cœur d’agir dans la mise en place d’actions, de leviers pour agir directement pour l’égalité femmes-hommes au sein des radios associatives, que ce soit dans nos équipes bénévoles-salariées ou dans la promotion des artistes et groupes émergents" a indiqué Mélissa Poupart.