Les radios de la Ferarock actent les orientations de leur projet 2024

En 2024, les radios de la Ferarock réaffirment leurs engagements en faveur de la découverte musicale, de la mise en commun ainsi que la participation active aux enjeux des musiques actuelles et des médias. Elles actent à présent de nouvelles actions en faveur de l’égalité des genres. En tant que fédération d'associations et de médias, au sein du secteur culturel, la Ferarock et ses radios membres ont une responsabilité dans les enjeux sociétaux. Elles s’engagent contre toutes formes de violences et de discriminations et mettent en place des actions contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) et en faveur de l’égalité.

Parmi les actions phares de ce projet, les radios de la Ferarock s’engagent à repérer et mutualiser leurs découvertes de projets musicaux portés par des femmes ou des artistes minorisées. La Ferarock décide de ne plus faire la promotion d'événements d’ampleur nationale dont la programmation serait composée uniquement d’hommes et qui n’auraient pas mis en place de dispositifs de sensibilisation ou de signalement des VSS.