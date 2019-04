Meilleure performance depuis 2008 pour France Musique

La chaîne continue d’élargir son audience tout en fidélisant ses auditeurs. Parmi les rendez-vous plébiscités par les auditeurs, les émissions "En Pistes" avec Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier qui réunissent 334 000 auditeurs chaque jour entre 9h et 11h (+ 27 000 auditeurs) ; "Allegretto" avec Denisa Kerschova rassemble 293 000 auditeurs chaque jour entre 9h et 11h (+ 49 000 auditeurs en 1 an) ; "Carrefour de l’Odéon" avec Frédéric Lodéon réunit 284 000 auditeurs de 16h à 18h (+ 12 000 auditeurs en 1 an) ; "Open Jazz" avec Alex Dutilh réunit 211 000 auditeurs par jour entre 18h et 19h (+ 80 000 auditeurs en 1 an) et l'émission "Banzzaï" avec Nathalie Piolé séduit 186 000 auditeurs de 19h à 20h (+ 78 000 auditeurs en 1 an) et atteint un record de 3% en PDA.