Megaphone de Spotify arrive en France

Le lancement de Megaphone en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne fait partie intégrante de la stratégie de Spotify, qui consiste à aider les éditeurs de podcasts à générer des contenus de qualité, à mesurer leurs impacts et à améliorer la monétisation de leur création. Pour rappel, l'écoute de podcasts en Europe touche désormais 20 à 30% des internautes sur ces quatre marchés, les auditeurs ont désormais accès à des contenus plus engageants ( eMarketer , octobre 2021). Les dépenses publicitaires européennes liées aux podcasts devraient augmenter de plus de 50 % et atteindre plus de 200 millions d'euros d'ici 2023 (selon l'IAB Europe).