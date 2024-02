Médiamétrie : les replays les plus plébiscités par les auditeurs

France Inter, RTL, France Culture, RMC et Europe 1 sont les cinq stations qui ont enregistré le plus d'écoutes et/ou de téléchargements de podcasts en janvier. Ces cinq radios ont un point commun : elles se placent toutes au-dessus de la barre symbolique des 10 millions. France Inter, première radio de France, est donc aussi la station qui a généré le plus de réécoutes et/ou de téléchargements : 43 806 000. "L'After Foot" reprend la première places des émissions les plus téléchargées : à elle seule, l'émission de RMC pèse 15 800 000 téléchargements. Suivent "Les Grosses Têtes" (RTL) à 14 968 000 puis "Hondelatte raconte" (Europe 1), "Affaires sensibles (France Inter) et l'émission "Super Moscato Show" (RMC) qui prend la 5e place à "Franck Ferrand raconte" (Radio Classique)