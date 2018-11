Médiamétrie lance une étude sur les enceintes connectées

Cette nouvelle étude, réalisée par Médiamétrie, répond principalement à 3 objectifs. Étudier la notoriété et la perception des enceintes connectées par les consommateurs, à travers leur niveau de connaissance et de compréhension de cet outil, les leviers et les freins à l’acquisition, mesurer le niveau d’équipement et d’usage de ces dispositifs, les motivations et les retours d’expérience de leurs utilisateurs et déterminer le profil de ces primo-adoptants et connaître leurs habitudes médias. Les résultats, publiés début décembre, comporteront un focus "Achats de Noël" qui analysera les intentions d’offrir ou de commander une enceinte connectée intelligente à cette occasion.