Maubeuge reçoit le "NRJ Music Tour"

NRJ a invité Daju, Roméo Elvis, Vitta et Slimane, Indila, Aazar, Maëlle, Philippine, Silvàn Areg, Erza Muqoli. Ce concert "NRJ Music Tour" sera entièrement partagé. NRJ.fr et NRJ Play partageront sur leur site les images backstage des artistes et du concert.

Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NMTMaubeuge sur tous les réseaux sociaux de la radio.