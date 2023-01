Marie-Christine Saragosse reconduite à France Médias Monde

Diplômée de Sciences Po et de l’École des Hautes études en Sciences sociales, ancienne élève de l’ENA, Marie-Christine Saragosse a dès le début de sa carrière travaillé dans le secteur public audiovisuel.

Elle est depuis 2012 la Présidente-directrice générale de France Médias Monde, groupe international de l’audiovisuel public français qui rassemble la chaîne d’information France 24 et les radios RFI et Monte Carlo Doualiya. Son premier roman « Temps Ensoleillé avec fortes rafales de vent » est paru en août 2012 (éd. Erick Bonnier). Elle est chevalier de la Légion d'honneur, officier de l’ordre national du Mérite et commandeur des Arts et des Lettres. Elle est également membre des Conseils d'Administration de l'AFP, du Théâtre de la Ville, de l’Établissement public du musée du Louvre et de TV5Monde.