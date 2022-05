"Marche et Rêve" : le nouveau podcast RCF

La marche est une activité qui attire de plus en plus de personnes au fil des années : des randonnées sur des chemins balisés, des balades en forêt, des pèlerinages à travers la France ou dans le monde, seul ou en famille. RCF propose ainsi une série de témoignages de randonneurs qui vont faire voyager les auditeurs à travers leur récit. Thierry Lyonnet est donc parti à la rencontre de personnalités qui ont été transformées par la marche. Il est ainsi allé tendre son micro à l’académicien Jean Christophe Rufin sur le chemin de Compostelle, à Bernard Olivier, fondateur de l’association Seuil (qui sort des jeunes de prison et les emmène marcher), à David Le Breton, sociologue de la marche et du corps, ou encore à Sonia et Alexandre Poussin, qui ont traversé l’Afrique à pied pour rencontrer les habitants de ce continent. Tous parlent de leur marche avec des lumières dans les yeux.