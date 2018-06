Marc Fauvelle aux commandes de la matinale de franceinfo

Après des débuts dans les locales de France Bleu, puis à la rédaction multimédia, Marc Fauvelle intègre franceinfo en 2001, d’abord comme reporter puis comme journaliste au sein du service politique. De septembre 2007 à juillet 2011, il coprésente la matinale de franceinfo. En 2011, il rejoint iTELE pour présenter la tranche 18h/22h aux côtés de Léa Salamé. Il quitte iTELE en décembre 2012 pour rejoindre France Inter, en tant que chef du service politique et présentateur de l’émission hebdomadaire "Tous politiques". Depuis la rentrée 2015, il présente les journaux de 6h30 et 8h sur France Inter. En 2017, il a également participé à l’émission "C L’hebdo" sur France 5.