Maison FG : 7e groupe audio digitale en France

La marque FG est la 18e marque radio digitale en France avec 2 003 715 écoutes actives en France et 2 806 728 dans le monde. Trois programmes édités par la Maison FG figurent dans le Top100 : Radio FG (22e), FG Chic (62e), et FG Deep Dance (87e). Outre FG et FG Chic, 2 radios DAB+ de la Maison FG réalisent également de belles performances : Maxximum est 207e et DanceOne se classe 250e.Avec une offre premium électro, axée sur la découverte et la création, les radios de la Maison FG se sont enrichies avec l’arrivée de nouveaux programmes cet été, notamment FG Defected, FG Dancefloor, FG Phonk, FG Chic Soul, FG Chic Mix, qui constituent le bouquet des 27 radios digitales et gratuites de Maison FG.