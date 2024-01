"Ma vie face au cancer : le journal de Clémentine" : les derniers épisodes disponibles

Clémentine, journaliste à franceinfo, s'est battue contre un cancer avant de mourir à 31 ans, le 23 décembre 2023. En juin dernier, elle avait accepté d'ouvrir son journal et de revenir sur les traitements, les espoirs, les déceptions, l’aide des proches,À titre posthume et fidèle à sa volonté, les six derniers chapitres de Ma vie face au cancer : le journal de Clémentine , viennent d'être mis en ligne.La famille et les proches de Clémentine ont lancé une cagnotte en ligne dont les dons seront reversés à la recherche contre le cholangiocarcinome. Une démarche pour créer à terme, un fonds de dotation qui portera le nom de Clémentine. La cagnotte est accessible ICI