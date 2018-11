M6 Group : le pôle radio en progression

A fin septembre 2018, le résultat net part du Groupe se monte à 125.8 M€, en progression de + 31.3 M€ sur un an grâce à la progression de l’EBITA, à la plus-value de cession de monAlbumPhoto (+ 12.4 M€), et au résultat net du FCGB (+ 3.6 M€), reflétant le succès de la stratégie du Groupe, entre la poursuite de ses investissements dans son coeur de métier et la rotation de son portefeuille de diversifications. Le résultat net part du Groupe atteint 46.2 M€ sur le trimestre, vs. 25.4 M€ un an auparavant. Cette croissance de

+ 20.8 M€ est essentiellement due à la plus-value sur la cession de monAlbumPhoto (+ 12.4 M€), et au résultat net du FCGB (+ 12.6 M€) après les transferts de la période estivale.