Les premiers exposants et partenaires du Paris Radio Show confirmés

Le meetup s'articule autour d'une thématique précise. Nous répondons pendant 1h30 aux enjeux et problématiques des principaux acteurs, professionnels et experts réunis dans le cadre d’un atelier convivial participatif thématique (AdTech, Music Intelligence, Audience, Workflow, Habillage, Emploi-formation, Francophonie, Podcast+Radio, IA-Audio, WorldDAB, L'Audio Féminin…). Plus de 10 meetups sont prévus dans une salle d'une capacité de 30 à 40 personnes, sur invitation. Un panel est contacté en amont du meetup et permet aux partenaires du meetup de réfléchir aux grandes questions posées et apporter leur pierre à l'édifice. Chaque meetup peut être sponsorisé de manière exclusive ou multi-partenaires.

Pour plus d'informations ou réserver votre espace, visitez le site web pour en savoir plus ou contactez l'équipe des Editions HF.