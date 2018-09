Les podcasts téléchargés sur Apple Podcast

Et puis, il y a surtout les podcasts qui apportent une plus-value à celui qui les écoute : Les Chemins de la philosophie", "La Marche de l'histoire", "Six Minute English"... Dans ce cas, le podcast permet aussi et surtout de s'instruire et de faire le plein de connaissances. Alors, oui, cela exige un minimum de motivation, un peu d'engagement, un brin de solitude, une disposition d'esprit et de la curiosité pour reprendre et adapter les propos de Michel Déon que cet hussard avait eu pour la lecture. Bref, le podcast et la lecture, c'est presque la même chose. Le choix est incroyable mais tout dépend de la volonté de celle ou de celui qui est au bout de la chaine et qui jettera son dévolu sur un programme en particulier.

Il suffit enfin de balayer rapidement du regard ce classement pour remarquer que France Culture s'est taillée une solide place dans ce nouvel eldorado. Tout comme France Inter. Les podcasts en lien avec la thème du développement personnel semblent également être appréciés tout comme ceux liés aux faits-divers et à l'humour.