Les matinales de France Bleu sur toutes les antennes de France 3, d'ici 2022

Dans un communique commun, les deux groupes estiment que "le bilan de cette expérimentation est très satisfaisant pour tous les publics comme pour les deux partenaires : ce programme matinal de proximité a su aller à la rencontre d’un nouveau public sur France 3 et proposer aux auditeurs de France Bleu une expérience enrichie".

A l’horizon 2022, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3 sur 44 zones de diffusion TV aménagées pour correspondre aux zones de diffusion actuelles des locales de France Bleu, sans plus de précisions.

Une dizaine de stations seront concernées par an. Dès septembre 2019, les matinales France Bleu Nord et France Bleu Creuse rejoindront celles de France Bleu Azur et France Bleu Occitanie sur les antennes régionales de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Limousin.