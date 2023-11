Les chaînes de France Médias Monde mobilisées à l'occasion de la COP 28

Les moments marquants et les coulisses de la COP 28 sont à suivre dans les éditions d'information et sur les environnements numériques à travers des reportages et des entretiens réalisés par les envoyés spéciaux Géraud Bosman, Anne-Cécile Bras, Pauline Gleize, Jeanne Richard, Sidy Yansane, Laura Maximilien (chinois), Raphael Moran (espagnol), Amanda Morrow (anglais), Lucia Muzell (brésilien), et Cristiana Soares (portugais). Les rédactions en langues africaines (mandenkan, fulfulde, haoussa et swahili) proposent également une programmation avec des éditions spéciales et des rendez-vous dédiés.

Le jeudi 30 novembre, la rédaction propose notamment une programmation spéciale à l’occasion de l’ouverture de la conférence, ainsi que le mercredi 13 décembre, à l’issue de sa clôture.