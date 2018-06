Les auditeurs canadiens n’ont pas abandonné la radio AM/FM. Au contraire. Même les auditeurs qui se sont tournés vers les services audio en ligne et satellite consomment encore, en grand nombre, la radio AM/FM. Ce sont les émissions radio AM/FM en direct qui ont lentement, mais sûrement perdu de leur popularité, et ce, tant dans le marché de langue française que dans celui de langue anglaise. À l’instar des tendances en matière de visionnement, le déclin de la radio est attribuable au choix accru alimenté par les nouvelles plateformes technologiques. Alors que d’autres plateformes de musique émergent, il n’est pas surprenant que le temps que les Canadiens consacrent à l’écoute des stations de musique soit à la baisse, bien qu’il s’agisse d’une baisse graduelle. L’avantage de la radio pour l’instant est son omniprésence et sa facilité d’utilisation dans la voiture.