Les antennes de Radio France délocalisées en régions

Radio France proposera, en marge des émissions d’antenne en direct et en public, des rencontres entre le public et les journalistes : espaces de dialogue et d’échanges qui doivent permettre aux auditeurs d’exprimer leurs attentes en termes d’information, d’explication et de repères sur les grands enjeux sociétaux.

"Tout en réaffirmant sa responsabilité en matière de traitement de l’information, Radio France souhaite renforcer les liens de confiance entre les médias et les publics en étant à leur écoute. Radio France proche de vous : c’est un engagement que Radio France se fixe tout au long de l’année. Ses antennes se délocalisent régulièrement sur l’ensemble du territoire afin d’aller à la rencontre des différents publics pour aborder localement toutes les actualités".