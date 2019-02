Les Indés Radios : nouveau partenariat avec The Voice

Cette année, une coordinatrice va permettre à l’ensemble des 131 radios qui le souhaitent d’accéder aux coulisses de l’émission et de réaliser des interviews exclusives des Talents. Ces contenus seront mis en valeur sur les ondes des stations des Indés Radios, sur leurs sites, applis et réseaux sociaux, ainsi que sur l’appli « Les Indés Radios » et sur la chaîne Youtube du Groupement.

De plus, comme l’année dernière pendant l’émission, les radios qui le souhaitent choisiront un ou plusieurs Talents qu’elles soutiendront en fonction par exemple de leur origine géographique ou de leur univers musical. Les auditeurs seront incités à soutenir le Talent par leur vote lors des duels l’impliquant et pourront gagner des dotations exclusives.