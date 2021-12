Les Indés Radios lancent une nouvelle campagne publicitaire

"La campagne adopte un parti-pris créatif qui offre une pause apaisante et "satisfaisante" dans l’environnement publicitaire télévisé, à travers une "boucle satisfaisante et hypnotique" en full 3D dans laquelle Les Indés Radios illustrent leur différence et leur indépendance dans un paysage linéaire et grégaire, montrant ainsi qu’une autre voix est possible" explique un communiqué. "Plusieurs billes de couleur, matière et taille identique, roulent à vive allure et se croisent au centre sans jamais se percuter dans un ballet parfaitement synchronisé. Au bout d’une dizaine de secondes, une bille différente, représentant Les Indés Radios, apparaît à l'écran. On la distingue par sa couleur et son déplacement différent, et cette bille se comporte indépendamment des autres, elle suit sa propre voie".