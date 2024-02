Les Français passent encore davantage de temps sur le web

Comme au plus fort de la crise sanitaire, les Français passent également davantage de temps sur le web chaque jour, avec un temps de surf quotidien de 2h24 en moyenne qui continue de progresser (+6 min versux 2022, +50min en 5 ans).

Les plus jeunes restent très actifs sur la toile avec près de 4h de surf par jour. En parallèle, les seniors de 65 ans et plus prennent leur revanche, jusqu’à devenir moteur de la croissance. En 2023, en effet, ils sont plus de 8 sur 10 (81%) à se connecter chaque mois sur Internet, soit 5 fois plus qu’il y a 15 ans. Et ces derniers privilégient pour la première fois cette année le smartphone pour se connecter à Internet et confirment ainsi la suprématie du mobile dans les usages. En effet, 79% du temps passé sur Internet se fait depuis un mobile pour l’ensemble des internautes.