Les Français passent beaucoup de temps sur Internet

L’actualité et l’information sont également au cœur des activités des internautes. En 2019 en moyenne, 44,6 millions de visiteurs uniques se sont rendus chaque mois sur des sites et applications d’actualité ; c’est 3.4 millions de plus en 1 an. Ils y ont également consacré plus de temps : 22% de plus qu’en 2018.

Les jeunes et plus particulièrement les 15-24 ans sont particulièrement adeptes d’infos en ligne : 80.6% d’entre eux visitent des sites ou apps d’actualité chaque mois contre 71.1% de l’ensemble de la population. Et pour séduire et fidéliser cette cible, les acteurs de l’information n’hésitent pas à s’emparer de la vidéo et des réseaux sociaux pour diffuser leurs contenus.