Les Associatives annoncent un "Radiotrip en Occitanie"

Le CRLO favorisera les témoignages des acteurs de la ruralité mais aussi celui des collectivités territoriales comme des services de l’état. Une attention particulière sera portée sur la qualité des témoignages et leur vérité qui devront apporter à l’auditeur une connaissance vulgarisée des problématiques en question. Au total, 12 thématiques sont les diffusions sont annoncées pour novembre prochain.Le Collectif des Radios Libres d’Occitanie fédère des radios de Midi-Pyrénées (CanalSud, Radio Mon Païs, Radio Campus FM Toulouse, Radio Temps Rodez, Radio Axe Sud, Radio Fil de l’eau (Fleurance-Isle-Jourdain), des radios de Montpellier (Radio Campus Montpellier, Divergence FM, Radio Clapas), une radio du Gard (Radio Nîmes) et des webradios qui ont décidé de participer à ce collectif (Radio Croco à Montpellier et Andorre Webradio).