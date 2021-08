LePOD. : le nouveau numéro accessible en téléchargement

Ce nouveau numéro propose une dizaine de pages sur les podcasts québécois. Intitulé "Québec : le balado au coeur", ce dossier permet de mettre en avant la créativité et l'innovation qui sont les maîtres mots qui définissent le marché de la Belle Province. Au Québec, on utilise le mot "balado" pour parler du "podcast" et on produit un contenu francophone de qualité. Un marché en pleine ébullition ! Ce nouveau numéro du magazine LePOD. vous offre donc un florilège sonore québécois.Dans ce nouveau numéro, Iris Mittenaere (Miss France 2016, Miss Univers 2017 et animatrice sur Chérie FM) e Hapsatou Sy évoquent aussi leurs liens avec les podcasts.Téléchargez gratuitement ce 6e numéro, ICI