Le youtubeur Jérémie Dethelot arrive sur Sybel

Les internautes suivront les aventures de Petit Croustillant, valet de la Princesse, qui va aider celle qu’il aime secrètement à reconquérir le coeur des habitants qui la rejettent. Ensemble, ils vont parcourir le royaume pour prouver à tous que la Princesse est une bonne personne et qu’elle est digne de leur amour.

Ils retrouveront également Jérémie Dethelot dans "cette comédie fantastique, insolite et improvisée". Une série "Fantasia Story" en 10 épisodes produite par Jérémie Dethelot et Sybel.