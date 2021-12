Podcasts : Radio France et Sybel nouent un partenariat

L’accord contribue ainsi à développer, au sein de l’écosystème audio, des relations équilibrées qui bénéficient à l’ensemble de la chaîne de production et de distribution ainsi qu’aux auditeurs. Il garantit le respect de l’intégrité des productions et des droits associés, tout en étendant leur exposition à un large public. Pour Laurent Frisch, directeur du numérique et de la production de Radio France : "L’an dernier, nous mettions à jour notre politique de distribution, en misant à la fois sur l’application Radio France et sur des partenariats avec des plateformes tierces qui mettront en œuvre notre chronologie du média podcast. Je me réjouis de voir l’adhésion que notre démarche suscite et de pouvoir aujourd’hui nouer un partenariat avec Sybel, avec qui nous partageons des valeurs et une ambition commune pour soutenir l’essor de l’audio".