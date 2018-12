Le surf mobile chez les 15-34 ans atteint 1h24

Chez les 15-34 ans, la hausse du surf mobile est plus marquée. Ceux-ci ont consacré chaque jour 1h24 à surfer sur cet écran en octobre 2018, soit 23 minutes de plus en un an (+36%). Les 15-34 ans comptabilisent à eux seuls 43% du temps Internet sur mobile, alors qu’ils ne constituent que 24% de la population française. Le format "Applications" reste privilégié : celles-ci agrègent 91% du temps Internet sur mobile des 15-34 ans. 52.9 millions d’individus se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois, soit 84.3 % de la population française de 2 ans et plus. Chaque jour, 43.3 millions d’internautes se sont connectés en moyenne à Internet, soit 68,9% de la population française. Rapporté à l’ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 32 minutes sur ordinateur et de 46 minutes sur mobile.