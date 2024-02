Le prix de la "Grande voix du sport" pour Jean Rességuié

"Huit trophées ont été décernés lors de la cérémonie hier soir qui rendait hommage à des journalistes qui ont et ont eu une importance dans la profession. Jean-Michel Aulas a reçu le prix du Bon client et moi le prix 2024 de la Grande voix du sport. C’est beaucoup de fierté de recevoir ce prix qui récompense la radio, RMC et mes 40 ans de métier à la radio. De la radio privée à RMC en passant par Radio Monte Carlo. C’est une belle reconnaissance" a indiqué Jean Resseguié.

Ce festival vise à célébrer le métier de journaliste sportif en créant une rencontre inédite entre les professionnels (dirigeants, journalistes et anciens sportifs) et les différents publics qu’ils soient lecteurs, téléspectateurs ou auditeurs.