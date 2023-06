Le podcast "Bliss Stories" dans les salles

Ce podcast phénomène a pris vie sur scène... et maintenant au cinéma dans plus de 170 salles en France, Suisse, Belgique et Luxembourg (Pathé Cinémas, Mégarama, Kinépolis, Grand Écran et de très nombreux cinémas indépendants).

Le spectacle a affiché complet en quelques heures dans toutes les grandes salles et villes où il s’est joué : L’Olympia, le Trianon et le Grand Rex à Paris, le Cirque Royal de Bruxelles, et à Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes… Sa diffusion au cinéma offrira une expérience collective inédite à travers des histoires de femmes aussi intimes qu’universelles, aussi drôles qu’émouvantes, aussi fragiles que puissantes.