Le photographe Jean-Marie Périer fête ses 80 ans sur Totem

Celui qui s'est fait connaitre en devenant dans les années 60 le photographe de "Salut les copains" a photographié les plus grandes stars de la planète. En compagnie de Clément Cousin, Jean-Maris Périer reviendra sur sa passion pour la photo et son attachement à l'Aveyron où il vit depuis plusieurs années. Il proposera également une visite radiophonique de la Maison de la photo où sont exposés ses plus célèbres portraits de stars. L'occasion pour lui de livrer des indiscrétions sur la genèse de ces photos.

Place des Conques, au milieu du village de Villeneuve d’Aveyron, Jean Marie Périer a installé depuis 2014 une exposition permanente dans une magnifique bâtisse du 13e siècle. Cet ancien musée comprend sept salles d’exposition présentant 185 tirages encadrés des vedettes de la musique française, anglaise et américaine des années 60.